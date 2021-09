Den richtigenRiecher gehabt

Vogelschießen, Kistenrutschen, Hüpfburg, Ponyreiten, Platzkonzert des Vadruper Fanfarenzuges und ein Ständchen des MGV „Eintracht“ Vadrup: Das bunte Programm, das der Schützenverein Westbevern-Vadrup beim Familiennachmittag anbot, fand am Samstagnachmittag bei bestem Wetter auf dem Schützenplatz in „Wiegerts Büschken“ große Resonanz bei Jung und Alt. Dank der vielen Helfer und der Arbeit der beteiligten Vereine wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg.

„Auch viele Neubürger haben die Gelegenheit genutzt, wieder ins Gespräch zu kommen, mitzumachen und Kontakte aufzubauen. Man hat deutlich gemerkt, wie erleichtert alle Bürger sind, dass wieder etwas abläuft. Ich glaube, wir hatten mit dem Familiennachmittag den richtigen Riecher“, sagte Reinhard Wendker, Vorsitzender des Vadruper Schützenvereins.

Das Hygienekonzept mit einem zusätzlichen Test wurde eingehalten. Alle Teilnehmer wurden negativ getestet. Bereits zum Auftakt war der Schützenplatz gut besucht. Insbesondere natürlich von den Kindern, die sich an den vielfältigen Angeboten beteiligen konnten. Reger Betrieb herrschte auch am Schießstand, wo Zielgenauigkeit gefragt war. Auf dem Pony sitzen und eine Runde drehen, das gefiel besonders den Jüngsten. Möglich gemacht wurde Letzteres durch den Reiterhof Schulze Hobbeling.

Im späten Nachmittag kam dann beim Schießen auf den Holzvogel ein wenig Schützenfest-Atmosphäre auf. Renate Ludger erwies sich zielsicher. Sie holte nach dem linken Flügel auch den Rumpf herunter und konnte sich als Gewinnerin des Wettbewerbs feiern lassen. Obendrein durfte sie sich über einen Wertgutschein in Höhe von 500 Euro freuen, der den Aufenthalt in einem Ringhotel in Deutschland ermöglicht. Gespendet worden war der Preis von Gerda und Renate Müller aus Berlin, die seit rund zwei Jahrzehnten den Kontakt zum Schützenverein aufrechterhalten und stets das Schützenfest und den Kompanieappell unterstützen. „Eine tolle Sache. Wir werden ein Dankesschreiben nach Berlin übermitteln“, fügt Reinhard Wendker bei der Siegerehrung hinzu.

Zu den Glücklichen gehörte auch Oliver Niese, der als Zweitplatzierter die Krone herunterholte und sich über einen Gutschein über 50 Euro von Piesers Gasthaus freuen konnte. Als Dritter kam Bernd Schulte (rechter Flügel) in den Genuss von 25 Euro, die Getränke Peppenhorst zur Verfügung gestellt hatte. Für das leibliche Wohl sorgte Servicebetrieb Wichmann.

Zu den vielen Aktivitäten für die Besucher gesellte sich ein flottes musikalisches Programm, dargeboten vom Vadruper Fanfarenzug, und ein gesanglicher Ohrenschmaus, den der MGV „Eintracht“ zu Gehör brachte. „Das war ein toller Nachmittag. Danke an die Organisatoren“, lobte ein Besucher und sprach wohl im Namen der meisten. Viele waren auch noch beim abschließenden geselligen Teil mit Biwak und Verpflegung dabei.