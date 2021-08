Den Schlüssel umgedreht

Nach rund 90 Jahren war am Samstagmittag Schluss: Das Lebensmittelgeschäft Freitag in Vadrup ist nun Geschichte, aber viele nutzten den letzten Tag für einen Abschied und einen Dank.

Lebensmittel Freitag in Vadrup

Eine Schlüsseldrehung – und der Lebensmittelladen von Elisabeth und Norbert Freitag ist nun ein fast 90-jähriger Teil der Vadruper Geschichte. Denn am Samstagmittag verschloss das Ehepaar zum letzten Mal die Eingangstür des kleinen Supermarktes – für immer.

Die letzten Stunden in ihrem Geschäft verbrachten die Geschäftsleute Freitag nicht nur mit den Mitarbeitern und den Kunden. Auch etliche weitere Vadruper machten ihnen ihre Aufwartung, denn spurlos ging an vielen von ihnen dieses Ende einer Institution ebenfalls nicht vorbei.

Familie, Freunde, Nachbarn und etliche Stammkunden bereiteten den Geschäftsleuten einen großen Bahnhof, selbst der Gesangverein MGV Eintracht überbrachte ihnen einen musikalischen Gruß.

Viele Besucher nutzten noch einmal die Gelegenheit, sich für das Wochenende mit Lebensmitteln einzudecken. Und natürlich auch, um sich zu verabschieden und mit einem Sekt auf den neuen Lebensabschnitt der Geschäftsleute anzustoßen.

Viele berührende Worte wurden dabei an Elisabeth und Norbert Freitag gerichtet. „Es hat immer Spaß gemacht, hier einzukaufen“, sagte etwa Josef Möllers, einer der vielen Besucher. „Hier hat man sich getroffen und oft auch einen Schnack gehalten.“ Man habe alles bekommen können, was man für den Haushalt brauche. Der Eintritt in das Rentenalter des Ehepaares sei aber wohlverdient, fügte der Wahl-Vadruper hinzu.

„Hinz und Kunz haben wir hier gekannt“, sagt Norbert Freitag und berichtet davon, dass der Kontakt zu den Kunden immer auch ein privater war. „Nun gehen wir, mit einem weinenden und auch lachenden Auge“, gibt der 69-Jährige zu. „Es ist ein bewegender Tag heute“, betont seine Frau Elisabeth.

Das die Augen nicht ganz trocken blieben, mochte an den vielen persönlichen Worten gelegen haben, mit denen sich die Kunden für die vielen Jahre bedankten. „Das habt Ihr wirklich gut gemacht“, lobte etwa eine Besucherin die langjährige Präsenz mit dem kleinen Supermarkt, aber auch den mutigen Schritt des Paares. „Wir sehen uns“, meinte eine andere Kundin. „Ihr seid ja nicht aus der Welt.“

Zwar werden Freitags den Vadrupern nicht mehr den Kühlschrank füllen, dem Ort und ihren Freunden und Nachbarn aber bleiben sie treu.