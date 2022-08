Den Verein stetig weiterentwickelt

Der Vorsitzende Ralf Siemer betonte in seiner Ansprache unter anderem, dass es dem Paddelclub in den vergangenen 100 Jahren immer wieder gelingen sein, sich an Entwicklungen anzupassen und zugleich stetig weiterzuentwickeln.

Drei Tage lang hat der Paddelclub sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. 260 Mitgliedern wurde am Wochenende eine Menge an Spaß, Unterhaltung und Kommunikation für die gesamte Familie geboten. Abschließender Höhepunkt war die gestrige Jubiläumsfeier am Bootshaus.

Zur Jubiläumsfeier mit einem Frühschoppenkonzert mit der Monday-Nice-Band aus Telgte hieß Ralf Siemer auch Bürgermeister Wolfgang Pieper und Vertreter der Nachbarvereine willkommen. Persönlich freue er sich auch über die Anwesenheit der ältesten Vereinsmitglieder: Franz-Josef Nölkenbockhoff, Ali Lütkehaus, Anne und Helmut Lütkehaus sowie Ehrenmitglied Hermann Kuhrmann.

In seiner Jubiläumsrede ging Siemer auf die Gründungsjahre ein: Es sei der 12. Februar 1922 gewesen, als acht junge Männer den PCT gründeten. Schon sei die Liebe zum Wassersport, die Gemeinschaft und Kameradschaft“ die Beweggründe gewesen.

Der Vorsitzende betonte, dass es dem Verein in gesamten Zeit gelungen sei, sich den gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen und sich selbst weiterzuentwickeln: „Trotz unserer 100 Jahre sind wir nach wie vor recht beweglich und dynamisch unterwegs.“

Siemer bezeichnete den Paddelclub als eine bunte Mischung von Menschen, die Freude am Vereinsleben hätten. In den vergangenen Jahren seien viele junge Familien neu dazu gekommen, die das Vereinseben bereichert hätten und Hoffnung machten, „dass wir noch viele Jubiläen erleben.“

Bürgermeister Wolfgang Pieper stellte heraus, dass er selbst im Laufe der Jahre viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen rund um den Wassersport gehabt habe, nur nicht in den Reihen des Paddelclubs Telgte.

Er lobte das Engagement des Vereins: „Ich finde es wichtig, dass es viele Mitglieder gibt. So ein Verein hat auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Diese nehmt ihr vorbildlich wahr. Dadurch, dass ihr vier Generationen und viele Nationen zusammenbringt. Ich finde es toll, dass ihr euer Areal und die Vereinshäuser dafür bereitstellt.“ Zum 100. Geburtstag überreichte Wolfgang Pieper dem ersten Vorsitzenden Ralf Siemer ein Geldgeschenk.

Bereits am Freitag waren die Paddelclubmitglieder mit Gruppenspielen gestartet. Am Samstag folgte ein gemeinsames Frühstück. Am Nachmittag ging es auf die Ems: Von Einen nach Telgte fuhren 30 geschmückte Boote. Etwa 50 Mitglieder beteiligten sich daran. Auf der Ems vor dem Vereinsgelände fanden am Nachmittag Wasserspiele statt. Am Abend sorgte das „Pizza-Duo“ aus Beckum für das leibliche Wohl. Und für die große Vereinsfamilie spielten am Abend auf der Bühne an der Ems zwei Vollblutmusiker: „die 2“ aus Olfen.

Spaß und Unterhaltung hatte sich der Verein so selbst zum Geschenk gemacht. Am Sonntag gab es aber nicht nur Reden und Musik: Für die Kinder hatten Eltern der PCT-Familie ein buntes Programm gestaltet, und außerdem gab es noch ein Bouleturnier.