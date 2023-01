Den Vorleser mit Fragen gelöchert

Nach der Vorlesezeit löcherten die Kinder den Leiter des „Hauses der Technik“ in Essen mit allerhand Fragen zu seinem Beruf, zu den Rotariern und auch zu seiner Person.

Prof. Dr. Werner Klaffke vertrat die Gemeinschaft der Telgter Rotarier, die es sich zum Ziel gesetzt hat, alle Kindern beim Lesen lernen zu unterstützen. Bereits seit über zehn Jahren werden allen Telgter Grundschulen finanzielle Mittel für zusätzliches Personal zur Leseförderung zur Verfügung gestellt. Die Marienschüler bedankten sich laut einer Mitteilung der Schule bei Werner Klaffke für die Unterstützung durch die Rotarier.

Das Vorlesen einer Telgter Persönlichkeit bildet traditionell den Auftakt zum Vorlesewettbewerb, der in der kommenden Woche an der Marienschule stattfindet. Die Jahrgänge zwei und drei stellen ihr Können in einer Vorausscheidung der eigenen Klasse vor. Am 3. Februar werden dann aus den Klassenbesten in einem spannenden Finale die Jahrgangssieger ermittelt. Alle sind schon gespannt, wer dieses Mal die Kinder-Jury aus den vierten Klassen überzeugen kann und gewinnen wird.