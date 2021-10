Es war ein denkwürdiges Wiedersehen: 40 Jahre nach ihrer Flucht aus Vietnam und dem Aufenthalt im früheren Förderschulwohnheim St. Michael am Eichenweg trafen sich rund 50 Ehemalige zu einem Wiedersehen in Telgte.

Was war damals geschehen? Ende der 1970er-Jahre sahen viele Eltern nach dem 20-jährigen Krieg in Vietnam keine Perspektiven mehr für ihre Kinder. Es begann eine beispiellose Rettungsaktion, ausgelöst durch die Hilfsorganisation Cap Anamur. Die unbegleiteten Minderjährigen, die nach Telgte kamen, fanden im Förderschulwohnheim St. Michael eine neue Heimat.

Die Wiedersehensfreude beim Treffen in Telgte war riesengroß, denn teilweise sahen sich die Beteiligten nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder. Organisiert hatten diese Begegnung in Lauheide der Sozialpädagoge Johannes Tepaße und Huynh Kim Tho. Der damals 13-jährige Vietnamese lebte von 1980 bis 1984 in Telgte, besuchte die Förderklasse der Hauptschule, lernte die deutsche Sprache und ist nun Koch in Hamburg. Johannes Tepaße arbeitete von 1981 bis 1988 zunächst als Praktikant und danach als Sozialpädagoge im Michaelsheim.

An der Hauptschule wurden für die Flüchtlinge Förderklassen eingerichtet. Ursula Voß, die ebenfalls am Wiedersehen teilnahm, leitete diese von 1976 bis 1992. Sie erinnert sich gerne an diese Zeit zurück: „In den Förderklassen unterrichteten wir Flüchtlingskinder aus Vietnam, Laos und Kambodscha. Den größten Teil machten die Vietnamesen aus. An der Hauptschule erhielten sie grundlegendes Wissen vermittelt. Weil die Sprache ein wichtiger Schlüssel zur Integration ist, bekamen die Flüchtlingskinder so lange Deutschunterricht, bis die Sprachentwicklung soweit fortgeschritten war, dass jedes Kind einem normalen Unterricht in deutscher Sprache folgen konnte.“ Rückblickend lobt Ursula Voß die Lernbegeisterung. „Wenn ich jetzt sehe, was aus den Kindern geworden ist, bin ich fasziniert.“

Johannes Tepaße führte bei dem Wiedersehen viele persönliche Gespräche mit seinen früheren Schützlingen. Er erinnert sich noch gut an die öffentliche Diskussion, die damals aufkam. Es seien große Zweifel geäußert worden, ob man Vietnamesen in Deutschland überhaupt integrieren könne, weil sie doch aus einer anderen Kultur kämen. Der frühere Mitarbeiter im Michaelsheim stellt heute nach 40 Jahren fest: „Das Gegenteil ist eingetreten.“

Die Lebensgeschichten sind oft auch Erfolgsstorys: The-Minh Tran beispielsweise kam als 13-jähriger Flüchtling ins Michaelsheim und führt heute in Brilon ein Unternehmen mit Foto- und optischen Erzeugnissen sowie Haushaltsgeräten und beschäftigt etliche Mitarbeiter.

Oder eine Vietnamesin, die 1983 nach Telgte kam und später weiterführende Schulen besuchte. Sie begeisterte sich für das Bauwesen. Sie wurde Bauingenieurin und arbeitet für ein Hochbauunternehmen in Duisburg.