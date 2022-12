Der ewige Kampf der Geschlechter

Carsten Höfer präsentierte sich den vielen Besuchern am Donnerstagabend als „WeihnachtsVersteher“.

Carsten Höfer war zum ersten Mal im Bürgerhaus, präsentierte sich den vielen Besuchern am Donnerstagabend als „WeihnachtsVersteher“. Wer ihn als „FrauenVersteher“ kennt, wusste wohl im Vorfeld schon, dass dies ein mit Klischees überfrachteter Abend der Plauderei werden würde. Wer allerdings den Titel genauer gelesen hatte und ein Kabarett erwartete, wurde wohl bitterlich enttäuscht. Denn mit Kabarett hatte dies wohl nur wenig gemeinsam, es war eher seichte unterhaltsame Comedy.

Carsten Höfer ist ja als „WeihnachtsVersteher“ schön längere Zeit unterwegs, da hätte er doch genug Gelegenheit gehabt, wenigstens den Titel zu aktualisieren.

Er stellte die jedes Jahr wiederkehrenden Probleme im Geschlechterkampf in das Zentrum seiner süffisanten Abhandlungen, entlockte dem jeweiligen Rollenverständnis so manche humoristisch gewürzte Punkte.

„Weihnachten ist das Fest der Liebe; aber Mann und Frau verstehen darunter oft ziemlich verschiedene Sachen.“ Da wurde aus einem simplen Weihnachtsmarktbesuch schnell ein hochexplosives Geschehen, denn schließlich hassen Männer dies und ertragen es nur unter dem Einfluss hochprozentiger Getränke.

Sein Hinweis zur Vorsicht bei der Frage „Schatz, wollen wir heute auf den Adventsmarkt gehen?“ erhielt da eine ganz andere Dimension. Wenn er dann noch ein dort angebotenes schlafendes Schraubenmännchen hervorzauberte, für das Männer sicherlich gar keine Verwendung hätten, war dieser Auswuchs der Themenstände schon ein kreativer Umgang mit den überall auftretenden selig machenden Verkaufsevents.

Er schmückte die Bühne dann auch lieber mit einem Plüsch-Baum, den man entweder lieben oder grundlegend hassen könne, teilte er schnell das Publikum ein in Weihnachtsmuffel, Realos und wahre Fans.

Plätzchenbacken und Dekorieren wurden da zu wahren Tretminen für den häuslichen Frieden. Der bliebe ja nur erhalten, wenn Männer nicht ihr wahres Denken offenbaren, sondern das von sich geben, was die bessere Hälfte als Wahrheit erwartet.

Wer zu Nikolaus seiner Frau ein kleines Präsent geschenkt hatte, war da auf der sicheren Seite. Schließlich erwarte das „kleine Mädchen in jeder Frau“ auf Grund eines Kindheitstraumas so etwas.

Carsten Höfer zeigte Verständnis für die Sorgen der Männer in der Vorweihnachtszeit auf der Suche nach dem passenden Geschenk. Denn als Reaktion auf solche Gaben wirkt ein „Schatz, hast Du die Quittung noch?“ wie ein Todesurteil. Carsten Höfer zeigte sich an diesem Abend auch von einer ganz spendablen Seite. Denn er hatte als „Unterstützung bei der Präsentsuche“ jede Menge seiner im Kampf der Geschlechter so hilfreichen Bücher „Frauenversteher“ und „Tagesabschlussgefährte“ mitgebracht, die er für zehn Prozent des üblichen Verkaufspreises anbot. Seine CDs waren da sogar noch preiswerter.

Böse Zungen würden dies als Selbsteinschätzung der Qualität seiner Produkte bezeichnen, aber dem sympathischen Carsten Höfer sollte man da eher ein großes Herz bescheinigen.