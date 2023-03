Der neue Schützenfest-Fahrplan steht

Ein gemütliches Kaffeetrinken mit Unterhaltung für die älteren Mitglieder im Vadruper Schützenverein, die Kinderbelustigung, der Familienwettbewerb und die Wettkämpfe um die Königswürde dürften wieder einmal viele Vadruper mobilisieren. Vom 2. bis zum 4. Juni soll erneut Volksfeststimmung herrschen, wenn der Jahreshöhepunkt der Schützen stattfindet: das Schützenfest.

Fest in „Wiegerts Büschken“

Der umfangreiche Programmablauf fand auf der Vorversammlung des Schützenvereins Vadrup in „Piesers Gasthaus“ die Zustimmung der Mitglieder. Sie honorierten das Bemühen, das Fest in „Wiegerts Büschken“ so attraktiv wie möglich zu gestalten.

Der Veranstaltungsreigen beginnt 2. Juni (Freitag) um 15.30 Uhr mit dem Kaffeetrinken im Festzelt. Für Unterhaltung sorgt unter anderem der MGV „Eintracht“ Vadrup. Um 17 Uhr heißt es Antreten auf dem Brinker Platz, es folgt ein Umzug durch Vadrup zum Festzelt. Bei den Schießwettbewerben geht es um die Ermittlung der neuen Damengardenkönigin (Nachfolgerin von Lisa König) und des Ehrengardenkönigs (Nachfolger von Christopher Krieft). Die Proklamation erfolgt um 20.30 Uhr. Es schließt sich ein Biwak in „Wiegerts Büschken“ an.

Schießen der ehemaligen Könige

Der zweite Tag (Samstag, 3. Juni) beginnt mit dem Antreten auf dem Hof Schulze Hobbeling und dem anschließenden Marsch zum Gedenkstein an der St.-Anna-Kapelle mit Totengedenken am Ehrenmal. Im Festzelt findet um 9.15 Uhr eine Messe unter Teilnahme der Gemeinde statt. Frühstück und Frühschoppen schließen sich ab 10 Uhr an. Es folgt das Schießen der ehemaligen Könige. Der Vadruper Fanfarenzug sorgt mit dem Platzkonzert für Unterhaltung.

Nachfolger von Jannik Döbbeler gesucht

Nach dem Erbsensuppenessen für Vereinsangehörige und Gäste steht das Antreten der Schützen mit Ehrung des Thrones 2022 an. Beim Schießen um die Königswürde muss der Nachfolger von Jannik Döbbeler ermittelt werden. Ein Programm für Kinder, der Kaffeeklatsch für alle Gemeindemitglieder und das Platzkonzert des Musikzuges Westbevern-Dorf sorgen für viel Abwechslung. Das beliebte Bierkönig-(Fässchen)schießen für alle ab 16 Jahren ist ebenfalls im Programm. Höhepunkt des zweiten Schützentages ist die Proklamation des neuen Königspaares 2023. Für den Schützenball im Festzelt konnte der Verein erneut die Partyband „Törn-On“ gewinnen. Es findet auch wieder eine Verlosung statt.

Der dritte Schützenfesttag (Sonntag, 4. Juni) beginnt mit einem Frühschoppen und einem Konzert des Fanfarenzuges. Das Vogelschießen zur Ermittlung der „Königin der Damen 2023“, der Familiennachmittag mit Kinderprogramm und Ermittlung des Kinderkönigs/ der Kinderkönigin sowie der Wettbewerb für die Familien mit verschiedenen Aufgaben schließen sich an.