Der Redebedarf war groß

„Sie haben durchaus ein bisschen Glück, dass sie nicht mehr im aktiven Dienst sind“, sagte Bürgermeister Wolfgang Pieper mit einem Lächeln anlässlich des Pensionärs- und Rentnertreffens im Rathaus. Denn, das machte er vor den Ehemaligen deutlich, angesichts der Corona-Pandemie, der Herausforderungen durch eine Vielzahl von Flüchtlingen und anderen Einflussfaktoren sei das Arbeiten bei der Stadt immer aufwendiger geworden.

Überblick über aktuelle Entwicklungen

Vor ziemlich genau drei Jahren hatte das letzte Treffen stattgefunden, danach hatte die Pandemie der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher war der Redebedarf groß, doch bevor der befriedigt werden konnte, gab Pieper einen kurzen Überblick über die aktuellen Herausforderungen.

Unter anderem betonte er, dass der Flüchtlingsstrom seit dem Ukraine-Krieg massiv zugenommen habe. Aktuell würden über 600 Flüchtlinge in mehr als 100 Wohnungen leben. Und ein Ende sei keineswegs abzusehen. In jeder Woche gebe es neue Zuweisungen. Von daher sei die Verwaltung aktuell auf der Suche nach neuen Container-Standorten, da weitere Wohnungen am Markt nicht anzumieten seien.

Doch Pieper erwähnte nicht nur die Herausforderungen, sondern auch sehr positive Entwicklungen. „Wir haben in Telgte wieder deutlich mehr Kinder“, freute er sich, das sei für eine Kommune eine schöne Entwicklung, auch wenn das zugleich wieder den Ausbau der bestehenden Infrastruktur bedeute.