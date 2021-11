Unter dem Titel „Der schmutzige Preis unserer Energiegewinnung“ laden der Ortsverband der Grünen in Telgte und der grüne Kreisverband am kommenden Mittwoch (3. November) zu einer Veranstaltung mit Vladimir Slivyak ein.

Slivyak ist Aktivist der russischen Umweltorganisation „Ecodefense“ und für seinen jahrzehntelangen Einsatz mit dem „Right Livelihood Award“ 2021 ausgezeichnet worden, auch als „Alternativer Nobelpreis“ bekannt.

Verquickung zwischen Russland und Gronau

Er spricht über den rücksichtslosen Abbau russischer Kohle, die auch in Deutschland zur Energiegewinnung genutzt wird, über die Verquickung der Urananreicherungsanlage von Urenco in Gronau mit der russischen Atomindustrie und über die schwierigen Umständen seiner Arbeit in Russland.

„Im Zusammenhang mit Russland denken wir bei der Energiepolitik an Erdgas und die aktuellen Diskussionen um Nordstream 2“, so Katja Behrendt, Co-Sprecherin der Grünen in Telgte. „Dass es dabei aber auch um weiter wachsenden Steinkohleabbau und unseren Atommüll geht, ist gar nicht im öffentlichen Bewusstsein.“

Vladimir Slivyak führt mit einem Vortrag in die Themen ein und steht anschließend für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Die Veranstaltung wird in Englisch abgehalten und auf Deutsch übersetzt. Sie beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Telgte. Der Eintritt ist frei, alle Interessierten sind eingeladen. Es gelten die 3G-Regeln.

Preisverleihung in Stockholm

Seit dem Jahr 1980 wird der „Right Livelihood Award“ verliehen. Der mit jeweils 100 000 Euro dotierte „Alternative Nobelpreis“ zeichnet weltweit Menschen und Initiativen aus, die mit ihren Problemlösungen zu einer besseren, nachhaltigeren Welt beitragen. Mit dem Original-Nobelpreis hat die Auszeichnung direkt nichts zu tun.

Bekannte Preisträger in den vergangenen Jahren waren Greta Thunberg und Edward Snowden. Die Verleihung ist für den 1. Dezember in Stockholm geplant.