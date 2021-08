Der Sport hat sie stets fit gehalten

Die

Zwillinge Marlies Norpoth und Siegbert „Siggi“ Brockmann feiern am heutigen Mittwoch ihren 80. Geburtstag. Sie wurden am 11. August 1941 in Münster geboren. Wohl behütet erlebten sie den Zweiten Weltkrieg bei ihren Eltern: Vater Bernhard führte in Telgte einen Baustoffhandel und ein Baugeschäft. Die Volksschule besuchten die Zwillinge getrennt ab 1948 an unterschiedlichen Orten in der Emsstadt: Marlies die Mädchenschule an der Mühlenstraße, später am Baßfeld, und Siegbert die Jungenschule an der Ritterstraße.

Siegbert Brockmann entschied sich nach der Schule für eine Buchdruckerlehre bei der Druckerei Hansen (1957 bis 1960). Als Geselle arbeitete er zwei Jahre lang bei einer Werbe- und Plakatdruckerei in Köln und vollzog von 1962 bis 1966 seinen Wehrdienst in Siegburg. Nach 1966 setzte er seine Karriere bei einer Bonner Buch- und Offsetdruckerei fort. Bevor sich Siegbert Brockmann mit der Firma Münsterland-Fugen 1973 als Spezialist für Fugenabdichtungen und Versiegelungen selbstständig machte, hatte er sich von 1971 bis 1973 zum Bau- und Klebstoffexperten ausbilden lassen. Diese enormen Grundlagen halfen ihm bei der Abwicklung von insgesamt zehn Fußball-Arenen im In- und Ausland. Dazu gehörten Stadien in St. Pauli, auf Schalke, aber auch in Brüssel und Amsterdam.

Sein 1973 gegründetes Unternehmen führen seit 1996 seine Tochter Birgit und seit 2018 mit ihrem Sohn Kevin Ledderer in der vierten Generation erfolgreich fort.

Marlies Norpoth besuchte die Handelsschule und arbeitete danach bis 1967 im elterlichen Unternehmen. Bis Ende 1970 wirkte sie im Telgter Architekturbüro Sieghard Herres mit.

Sportlich aktiv

Sportlich vielseitig waren die Zwillinge in ihrer Jugend. Die Liebe zur Leichtathletik war es schließlich auch, die Marlies Brockmann und ihren späteren Ehemann Harald Norpoth zusammenführten: Beim fast täglichen Besuch des Sportplatzes lernte sich das Paar 1962 kennen. Sieben Jahre später, am 10. Mai 1969, heirateten sie in der Wallfahrtskirche. Ihren Mann begleitete Marlies Norpoth zu zahlreichen Sportveranstaltungen. Im September 1969 fand in Athen die Leichtathletik-EM statt. Nach den Läufen – so war es geplant – sollte von Griechenland aus die Hochzeitsreise stattfinden. Doch daraus wurde nichts, denn die Leichtathleten der BRD boykottierten die Europameisterschaft aus Solidarität zum DDR-Läufer Jürgen May, der in Athen nicht starten durfte. Die geplante Hochzeitsreise endete schließlich im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Der Sport war und ist stets Mittelpunkt des Familienlebens: Joggen, Tennis, Radfahren und auch Golfen halten die Norpoths fit. Die Familie vergrößerte sich 1971 und 1972 um zwei Kinder. Fünf Enkelkinder tragen zusätzlich dazu bei, dass das Familienleben viel Abwechslung bringt.

Neue Heimat in Dülmen

Während die Wurzeln der Jubilarin in Telgte liegen, wechselte Zwillingsbruder Siegbert mehrere Male seinen Wohnsitz. Von Telgte aus zog es ihn für einige Jahre nach Hoetmar. Danach siedelte er nach Dülmen um, wo er seine neue Heimat gefunden hat. Der Jubilar spielte erfolgreich Fußball: während der Bundeswehrzeit beim SSV Siegburg 04 und in den 70er Jahren bei der SG Telgte in der Landesliga. In Hoetmar trainierte Siegbert Brockmann Fußball-Jugendmannschaften. Gleichzeitig gestaltete er die Arbeit in der Tennisabteilung mit. Von 1980 bis 1985 trainierte er als Co-Trainer und mit seinem Cheftrainer Fritz Kinateder das Landesligafußballteam der SG Telgte. Im Tennis hinterließ er gleich bei mehreren Vereinen Spuren: bei Grün-Weiß Telgte, bei der SG Telgte, Grün-Weiß Hamm, TV Warendorf, TC Sauerland-Stern und beim TC Sassenberg, mit dem er sechs Mal den WTV-Quattro-Pokal gewann. Tennis und regelmäßiges Joggen halten ihn fit. In Dülmen lebt Siegbert Brockmann mit seiner Ehefrau Melanie und seinem neunjährigen Sohn Justus. Seine beiden Töchter Anja und Nadja leben in Münster und Telgte.

Die Verbindungen zwischen den Zwillingen sind in all den Jahrzehnten nie unterbrochen worden. Beide werden getragen von Optimismus und einer positiven Ausstrahlung. Ihr wichtigster Schlüssel zum Lebensglück ist die Gesundheit. Daran will das Zwillingspaar auch in Zukunft arbeiten.