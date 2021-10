Der Tag der offenen Schublade

Am 12. November gastiert Eva Eiselt mit einem wilden Mix aus Kabarett und Theater im Bürgerhaus, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Eva Eiselt ist Schauspielerin und Kabarettistin. In ihrem neusten Programm „Wenn Schubladen denken könnten“ schlüpft sie in unterschiedliche Rollen und legt ihren Figuren entlarvende und komische Kommentare in den Mund.

In einem Pressetext zu der Veranstaltung heißt es: „Eva Eiselt findet, es ist Zeit für den Tag der offenen Schublade. Und so wird sie in ihrem Programm ausmisten, durchlüften und die Dinge des Lebens in die Freiheit entlassen.“

In der Beschreibung ihres Programms steht weiter: „In der Regel machen wir es uns im Leben ja ziemlich kommod. Alles hat gefälligst an seinem Platz zu sein. Schlüssel? Auf der Ablage! Ladekabel? Irgendwo. Lesebrille? Nie gesehen. Auto? Bestimmt in der Garage. Oder abgeschafft. Partner? Bestimmt in der Garage. Oder abgeschafft.“

Das Leben sei eine riesengroße Schrankwand, so Eiselt, und wer in Schubladen denke, habe schnell ein Brett vor dem Kopf.

Das Besondere dabei sei: Eva Eiselt wechselt auf der Bühne immer wieder die Rollen. Da mutiert eine scheinbar unterbelichtete Jessica zur Philosophin, ausgerechnet Rentner Udo wird zum Gender-Experten und eine Frau aus dem Badischen entdeckt „wirrtuelle“ Möglichkeiten. 2020 wurde Eva Eiselt mit dem Kleinkunstpreis „St. Ingberter Pfanne“ ausgezeichnet.

Am 12. November um 20 Uhr ist die Künstlerin in Telgte zu Gast. Karten gibt es derzeit noch bei www.reservix.de.

Weitere Informationen zur Künstlerin und ihrem aktuellen Programm gibt es auf ihrer Internetseite.