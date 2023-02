Bei drei Straßenumzügen ist die KLJB Westbevern mit ihrem eigenen Mottowagen dabei: am 18. Februar in Telgte, am 19. Februar in Everswinkel und 20. Februar in Warendorf. Es gab viel zu tun, bis der eigene Wagen wieder fahrbereit und auch ansprechend gestaltet war.

Der „Wilde Westen“ lebt in der fünften Jahreszeit in Westbevern wieder neu auf. Die Katholische Landjugendbewegung Westbevern feiert Karneval auf vier Rädern. Sie wird am Karnevalswochenende gleich dreimal bei Straßenumzügen mitfahren. Vor drei Jahren hatte die KLJB Westbevern ihre letzte Fahrt. „Weil lange nicht bekannt war, ob Straßenumzüge in diesem Jahr stattfinden, haben wir das Motto ,Wilder Westen' beibehalten,“ so Landjugendvorstand Jonas Demmer. „,Westen' ist die Anlehnung an Westbevern.“