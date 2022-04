Deutliches Zeichen gegen Krieg

Eine Stunde lang benötigten 21 Männer, um das einteilige elf Meter lange Rundholz mit Muskelkraft und einem Kran in die Höhe zu stemmen. Und diesmal hatte der Maibaum der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gold ein zusätzliches Friedenssymbol zu bieten.

25 Mitglieder der KG Schwarz-Gold stemmten mit Muskelkraft den Maibaum in die Höhe, der dieses Mal zwei Kränze trägt. Einer ist der Ukraine gewidmet. Der Vorsitzende der KG Schwarz-Gold, Dr. Harald Jung (kl. Bild r.), und sein Stellvertreter Peter Vorholt (l.) zeigen den Ukrainekranz.

Mit Muskelkraft und Kran

Eine Stunde lang benötigten 21 Männer, um das einteilige elf Meter lange Rundholz mit Muskelkraft und einem Kran in die Höhe zu stemmen. Unternehmer und Karnevalist Martin Ausber hatte mit seinem Spezialtransporter den Maibaum zum Marktplatz gefahren. Ludger Dufhues vom Dachdeckerunternehmen Schulze war mit einem Spezialkran gekommen. Nachdem die Bodenhülse sicher in den Marktplatzboden verankert war, folgte der schwierige Teil: den Maibaum aufzurichten und in die Bodenhülse einzulassen.

Vorher wurden die beiden Kränze und die vielen Schilder mit den Symbolen lokaler Handwerksbetriebe, Gilden und Zünfte angebracht. Ganz oben auf dem Baum thront eine Eule. Für die KG Schwarz-Gold war dieser Abend das erste gemeinsame Projekt in diesem Jahr. Präsident Dr. Harald Jung und sein Vize Peter Vorholt hoffen jetzt auf Normalität und dass die KG Schwarz-Gold ihre Vereinsarbeit unbeschwert wieder aufnehmen kann.

Das offizielle Maibaumfest gibt es am kommenden Samstagnachmittag (30. April) ab 17.11 Uhr unter dem bunt geschmückten Maibaum auf dem historischen Marktplatz. Hierzu lädt die KG Schwarz-Gold alle interessierten Telgter Bürger ein. Präsident Dr. Harald Jung hält eine kurze Ansprache. Livemusik sorgt bis in den Abend für Unterhaltung der Gäste.