Am Mittwoch (16. Februar) findet um 19 Uhr in Kooperation mit der VHS im Museum Religio eine Vortragsveranstaltung mit Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg zum Thema „Deutschland in einer veränderten Welt“ statt. Mit etwa 30 Prozent Katholiken, weiteren 30 Prozent evangelischen, fünf Prozent anderen Christen, fünf Prozent Muslimen und 30 Prozent Nicht-Glaubenden sehen sich christliche Frauen und Männer in einer bunteren Gesellschaft in Deutschland. Wie reagieren Christen auf die neue Situation? Wie können sich Christen in den politischen Fragen bei aller Unterschiedlichkeit einbringen? Über einige Gegenwartsaufgaben der Kirche wird der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken an diesem Abend referieren und mit den Teilnehmenden diskutieren. Der Eintritt frei. Die VHS bittet um Anmeldung unter

21 53 oder telgte@vhs-warendorf.de.