Dickes Lob für Petra Weiligmann

Der Vorstand des RFV „Gustav Rau“ Westbevern kann in bewährter Besetzung seine umfangreichen Aufgaben wahrnehmen, die in der Pandemie einiges an Mehraufwand erfordern.Das große Engagement von Vorstand, Trainern, Helfern sowie den Sponsoren wurde mit langanhaltendem Beifall der Teilnehmer der Mitgliederversammlung bedacht, die in der im Bau befindlichen Bewegungshalle Platz genommen hatten.

Foto: Bernhard Niemann