Die 100er-Marke ist fast geknackt

Die Landjugend Westbevern (KLJB ) hat Verstärkung bekommen. Sie nahm anlässlich der jüngsten Neuaufnahmefeier am Freitagabend sechs neue Landjugendliche in den Kreis auf. Insgesamt zählt die Landjugend nun 99 Mitglieder in ihren Reihen.

Die Landjugend-Vorsitzenden Jannik Döbbeler und Jessica Hesse zeigten sich entsprechend erfreut über das Interesse einer Mitgliedschaft in der Landjugend. Den Neuen wurden die Mitgliedsausweise ausgestellt und anschließend gab es eine kurze Vorstellungsrunde.

Einblicke in die Arbeit

Die Mitglieder des Landjugend-Vorstandes gaben Einblicke in ihre Arbeit und was die KLJB insgesamt macht. Vorgestellt wurden auch die kommenden Aktionen. Zusammen mit den Altmitgliedern ließ man den Abend im Pfarrheim ausklingen. Die nächste Aktion ist das Osterfeuer am Ostersonntag (17. April), das die Landjugend Westbevern vorbereitet. Um einen entsprechenden Holzstoß im Sickerhook beisammen zu haben, sammeln die Mitglieder gegen einen kleine Spende Holzschnitt am 2. und 9. April ein. Anmeldungen für das Abholen von Holzschnitt bei den Familien nimmt André Hemker unter

01 51/ 25738203 oder per E-Mail an andre.hemker@web.de entgegen.

Es ist bereits fester Brauch, dass die Landjugend in vielen Gärten beim Frühjahrsputz behilflich ist und Schnittholz für das Osterfeuer abholt.

Durch die Osterkerze wird das Osterfeuer entzündet. Die ganze Gemeinde ist zum Osterfeuer eingeladen. Vormerken können sich die Landjugendlichen auch schon den 6. Mai mit der Generalversammlung um 19.30 Uhr in Piesers Gasthaus.