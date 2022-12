Die Begeisterung war sehr verhalten

Zur Generalversammlung kamen die Landwirte aus Telgte und Westbevern zusammen. Neben vielen Fachfragen ging es dabei unter anderem um den Tag der Landwirtschaft, der 2024 in Telgte stattfinden soll.

Bürgermeister Wolfgang Pieper warb bei der Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Telgte-Westbevern, die am Dienstagabend im Gasthof „zur Bever“ in Westbevern stattfand, bei den Landwirten für eine Zusammenlegung von kleineren Restflächen, die der Stadt gehören und von den Landwirten bewirtschaftet werden.

Dabei bot er sich als Moderator an und würde gerne im kommenden Jahr mit den ersten fünf Flächen beginnen. Sein Ziel sei es unter Berücksichtigung der Belange von Landwirtschaft, eine nachhaltige Nutzungsfähigkeit als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten und zu fördern und damit die Artenvielfalt zu verbessern. Dabei betonte Pieper mehrfach, dass das Vorhaben freiwillig erfolge und immer auf Augenhöhe stattfinde. Vorsitzender Johannes Hertleif und auch Landwirt Josef Everwin konnten sich mit diesem Projekt nicht anfreunden.

Im Jahresbericht des Vorsitzenden Johannes Hertleif spiegelte sich die wirtschaftliche und soziale Bedeutung sowie die ökologische Verantwortung der Landwirtschaft wider. Landwirtinnen und Landwirte bewirtschaften fast die Hälfte der gesamten Fläche. Mit unterschiedlichen Programmen und Veranstaltungen haben diese auch im vergangenen Jahr zusammen mit dem Hegering die Kulturlandschaft erhalten und gestaltet. Die Ziele des Natur- und Artenschutzes, des Klimaschutzes sowie der Wasser- und Luftqualität zogen sich wie ein ein roter Faden durch durch die Reden der Referenten.

So bei Christoph Hessel, Referent für Agrarstruktur und Landesplanung bei der Landwirtschaftskammer NRW, der ein Wirtschaftswegekonzept präsentierte. Die 218 Kilometer ländliche Wege hat er in fünf Hauptzweige eingeteilt. Jetzt gelte es, jeden einzelnen Weg zu prüfen und die nächsten Schritte einzuleiten. Oder bei Jörg Viefhues, Fachbereichsleiter für Gas-, Wasser- und Wärmenetze bei den Stadtwerken Ostmünsterland, der über die Grundwasserentnahme durch die Stadtwerke sprach. Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Warendorf, Andreas Westermann, teilte bei der Versammlung mit, dass es den „Tag der Landwirtschaft“ auf Kreisebene endgültig in 2024 geben werde und der Veranstaltungsort Telgte sei, wie 2020 geplant und wegen Corona abgesagt. Michael Klein, Rechtsanwalt und stellvertretender Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Warendorf, berichtete zusammen mit Andreas Westermann über den Stand des Glasfaserausbaues, über die Änderung der Grundsteuersystematik, über Situation der Coronabeihilfen und über die Änderung der Umsatzsteuerpauschalierung.

Auch sprachen die WLV-Verantwortlichen Aktivitäten im Bereich Freiflächen-Photovoltaik an. Hierzu müssten noch die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Wünschenswert sei es, Bürgerwindparks einzurichten und die Bürger mit ins Boot zu holen.