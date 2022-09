Die Botschaft aus Telgte: Frieden!

Am Samstag (17. September) verwandelt sich der Marktplatz in eine Bühne für den Frieden. Von 15 bis 21 Uhr erheben ukrainische und Telgter Künstler gemeinsam ihre Stimmen. Die Moderation übernimmt jemand, der den Job kennt und gerne macht.

Bereits im vergangenen Mai sollten „Sounds of peace“ auf dem Marktplatz erklingen. Doch das Konzert musste seinerzeit kurzfristig verschoben werden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Am Samstag (17. September) verwandelt sich der Marktplatz in eine Bühne für den Frieden. Von 15 bis 21 Uhr erheben ukrainische und Telgter Künstler gemeinsam ihre Stimmen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eingebettet wird das Konzert in einen Straßentheatertag. Im Interview erzählt Frank Ruhlandt, warum er sich als Moderator für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat und was die Höhepunkte im Programm sein werden.