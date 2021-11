Die bunte Welt des Kinderturnens zum Kennenlernen

Zum Tag des Kinderturnens lädt der TV Friesen Telgte alle Mädchen und Jungen im Grundschulalter mit ihren Eltern in die Emseschhalle ein. Am kommenden Sonntag (14. November) können die Teilnehmer das Turnen bei einem abwechslungsreichen Programm kennenlernen.

Am bundesweiten Tag des Kinderturnens vom Deutschen Turnerbund und der Bewegungsinitiative Kinder Joy of Moving lädt die Turnabteilung des TV Friesen Telgte am Sonntag alle Kinder im Grundschulalter ein, in der Ems­eschhalle an der Brüder-Grimm-Schule in die Welt des Kinderturnens hineinzuschnuppern.

Die Familien erwartet zwischen 13 und 16 Uhr ein vielfältiges Programm, bei dem Kinder das Turnen ausprobieren können. Eigens für diesen Tag hat die Deutsche Turnerjugend ein „Das kann ich schon!“-Abzeichen entwickelt. Im Rahmen des Aktionstags können die Kinder ausgewählte Übungen an zwölf Stationen absolvieren und erhalten als Belohnung eine Urkunde und ein Abzeichen.

„Wir möchten alle Kinder und ihre Eltern einladen, die Begeisterung am Turnen zu erleben. Dabei soll der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stehen. Unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter freuen sich auf zahlreiche bewegungsfreudige Mädchen und Jungen“, teilt das Orga-Team mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Turnhalle gilt die 3G-Regel.