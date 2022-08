Die Gitarre aus der „Give-Box“

Daniela Kaminski legt Dinge, die sie nicht mehr benötigt, die für andere aber weiter von Wert sein könnten, regelmäßig in ein „Verschenkehäuschen“ in der Telgter Galgheide. Ein Everswinkeler sah eine Gitarre und nahm sie mit. Seither spielt er ein Instrument.

„Man muss nur gute Ideen in die Welt setzen, weiß aber nie, was daraus wird“, sagt Daniela Kaminski, die in der Galgheide wohnt. Dass aus so einer Idee schnell etwas Gutes und Begeisterndes daraus werden kann, hat sie jetzt per Dankesbrief erfahren.