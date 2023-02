Die goldenen 20er-Jahre ziehen ins Rathaus ein

Auch in Telgte übernahmen an Altweiber die Frauen die Macht.

Viel Spaß hatten die Frauen aus dem Rathaus an Altweiberfastnacht.

Die goldenen 20er-Jahre hatten sich die Frauen aus dem Rathaus als Motto für ihre Altweiberfastnachtsparty ausgesucht und sich entsprechend verkleidet.

Nachdem sie ab 11.11 Uhr im Rathaus die Macht endgültig an sich gerissen hatten, hatten die Männer samt Bürgermeister Wolfgang Pieper keine Chance mehr. Nur gegen Pfand konnten sie beispielsweise ihre Schnürsenkel auslösen. Nach einer Stärkung in einem Restaurant ging die Party im Rathaus weiter.

Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet wurde gefeiert, beispielsweise in Schulen und Kindergärten. Zudem übernahmen auch in anderen Firmen und Einrichtungen die Frauen die Macht.