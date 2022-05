Die Jugend kommt voll auf ihre Kosten

Attraktionen für Groß und Klein sorgten für regen Zulauf auf der Kirmes anlässlich des Frühlingsfestes in Westbevern. In ihrem Element waren natürlich insbesondere die Jungen und Mädchen. Nach langer Abstinenz konnten sie wieder Kirmes-Luft genießen und sich an verschiedenen Angeboten erfreuen.

Ob an Autoscooter, Schießstand und Kinderkarussell oder auch an den Ständen mit Leckereien, es war stets Betrieb. „Wir nutzen heute jede Attraktion, die hier auf dem Dorfplatz geboten wird“, war sich eine Gruppe von drei Jugendlichen einig. Für sie war der Autoscooter erste Anlaufstation. Und da blieb es nicht nur bei einer Geschicklichkeitsfahrt, um Kontakt mit anderen Gefährten zu vermeiden. Der eine oder andere Zusammenstoß gehörte schon dazu.

Über den Zuspruch freuten sich auch der Betreiber und seine Mitarbeiter. „Man merkt den Kindern und Jugendlichen an, dass sie Freude haben, dass der Kirmesbetrieb wieder läuft.“ Mit der Resonanz zeigte sich das Scooter-Team bereits am Samstag recht zufrieden. Dass war auch bei anderen Schaustellern der Fall.

Zwischendurch ging es für den Nachwuchs zu den Süßigkeitenwagen, wo unter anderem Waffeln, Zuckerwatte, Eis und Getränke erstanden werden konnten.