„Die Leute sind glücklich“

„Wir sind ganz glücklich, dass das Frühlingsfest stattfindet, dass wir das alles hinbekommen haben.“ Friederike von Hagen-Baaken, vorsitzende des Westbeverner Krink blickte zufrieden über die Veranstaltungsflächen hinter dem Dorfspeicher, als sich immer mehr Besucher über die Wiesen zu den Ständen und Fahrgeschäften bewegten. Erst in der vorletzten Woche hatte sie gemeinsam mit dem Krink-Organisationsteam um Hubert Burlage, Franz Rottwinkel, Andre Holtmann und Josef Weilke entschieden, das Event wirklich stattfinden zu lassen. Dies sei nur durch die gute Teamarbeit möglich gewesen, sagte sie.

31. Frühlingsfest Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert Frühlingsfest Westbevern-Dorf Foto: Stefan Flockert

Und die Entscheidung sei wohl richtig gewesen: „Man hat das Gefühl, die Menschen brauchen das gerade jetzt“, so Hagen-Baaken. „Da ist richtig Druck auf der Pipeline. Die Leute sind glücklich, dass sie wieder zusammen sein dürfen.“

Schon am Samstag war die Kirmes gut besucht gewesen, am Sonntag sah es ähnlich aus. Dass sei gerade für die die Fahrgeschäfte betreibende Familie Freiwald wichtig.

Am Sonntag war gleich zu Beginn beim vom Förderverein des Kindergartens Westbevern-Dorf organisierten Kinderflohmarkt einiges los. An 25 Ständen gab es von Spielzeug, über Kleidung bis hin zu Babyartikeln viele Schnäppchen zu machen. Der Förderverein betrieb zudem die Cafeteria am Speicher, wo der Gast bei den Kuchenleckereien die Qual der Wahl hatte.

Und an einer Reihe von Ständen kommerzieller Anbieter konnte auch die eine oder andere Köstlichkeiten erstanden werden. Hier gab es Wurst, dort Spargel und Erdbeeren. Und wer ein Fahrrad testen – oder kaufen – wollte, der hatte dazu neben vielen weiteren Angeboten ebenfalls Gelegenheit.

Zudem wurde ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. Der Zauber-Clown Pichel verzückte insbesondere die kleinen Besucher mit seinen Luftballonkunststücken und mit Riesenseifenblasen. Wer an alten Traktoren Spaß hat, für den hatten die Trecker-Oldtimerfreunde Ostbevern einiges zu bieten. Ein Höhepunkt war das Entenrennen auf der Bever, bei dem es viele tolle Preise zu gewinnen gab. Und: Nachdem der Ballonstart am Samstag abgesagt werden musste, klappte es dann aber am Sonntagabend.