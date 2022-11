Die Macht der Nacht kommt zu Adam Riese

Am 4. Dezember gibt es im Atlantic-Hotel wieder niveauvolles Entertainment mit Gesprächen, Humor, Musik und einer gehörigen Portion Münsterland-Kolorit. Die Showband Markus Paßlick und seine Original Pumpernickel sorgt wie gewohnt für den guten Ton. Und Show-Assistentin Jens Heinrich Claassen wird die Talkgäste wieder aufs Beste verwöhnen. Veranstaltet wird die Adam-Riese-Show von der Friedenskapelle Münster. Beginn ist um 19.30 Uhr im Engelsaal im Atlantic-Hotel an der Engelstraße 39 in Münster. Tickets sind erhältlich an vielen Vorverkaufsstellen oder online über www.friedenskapelle.ms.

Wohlbekannte Journalistin

Die Journalistin Stephanie Heinrich ist hierzulande wohlbekannt. Nicht zuletzt als Moderatorin der „Lokalzeit Münsterland“ im WDR. Seit 2015 präsentiert sie hier Wissenswertes und Unterhaltsames aus der Region. Angefangen mit Funk und Fernsehen hat Stephanie Heinrich schon im Studium. Nach dem Volontariat arbeitete sie für dpa in Berlin und als Hörfunk-Moderatorin und Reporterin für den NDR in Kiel. Von da zog es sie im Jahr 2013 dahin zurück, wo sie geboren wurde, aufgewachsen ist und einfach hingehört: ins Münsterland. Sie lebt mit ihrer Familie in Telgte, wo sie sich sehr wohlfühlt und gerne ihre Runden mit dem Rennrad dreht.