Die nächsten Baustellen kommen

Nachdem die Baustellen an der Wolbecker Straße in Höhe der geplanten Justizvollzugsanstalt und am Münstertor, zumindest was den Bereich zwischen Bahnübergang und Bundesstraße betrifft, abgeschlossen sind, werden in den nächsten Tagen nach Angaben von Straßen NRW an drei anderen Stellen die Baumaschinen anrollen.

Gleich drei größere Baustellen wird es in den kommenden Wochen in und rund um Telgte geben. Unter anderem wird die Straße vom Baßfeld bis zur Günter-Grass-Brücke saniert.

Ab Mitte September werden verschiedene Straßenbauarbeiten auf der Bundesstraße zwischen Handorf und Telgte, am Emstor im Bereich der Günter-Grass-Brücke und am Orkotten-Kreisel durchgeführt.

Bereits am kommenden Montag (13. September) starten die Sanierungsarbeiten auf der B 51. Bis Ende September soll hier die Fahrbahn im Kreuzungsbereich Jägerhaus auf einer Länge von 400 Metern saniert werden. Der Asphalt wird nach Angaben von Straßen NRW rund zwölf Zentimeter tief abgefräst und anschließend durch eine neue Schicht ersetzt.

„Die Nebenbereiche der Bundesstraße werden vorab provisorisch befestigt, damit der Verkehr mit einer Baustellenampel einspurig mit ausreichend Sicherheitsabstand zur Baustelle vorbeigeführt werden kann. Der Rad- und Fußgängerverkehr kann während der Arbeiten nicht mehr sicher durch den Baubereich geführt werden. Der komplette Rad- und Fußgängerverkehr wird somit über parallel zum Baubereich laufende Wirtschaftswege umgeleitet“, betont Sandra Beermann von Straßen NRW in einer Mitteilung. So könne in lediglich zwei Bauabschnitten mit einer kurzen Gesamtbauzeit gearbeitet werden.

Die Zufahrt zur Straße „Am Jägerhaus“ über den Bahnübergang sowie der Wirtschaftsweg „Kiebitzpohl“ zur Firma Woltering werden während der Arbeiten voll gesperrt. Der Anliegerverkehr werde umgeleitet. Die Anlieger im direkten Baustellenbereich seien bereits von Straßen NRW informiert worden. Im Bereich Jägerhaus stehe schon eine LED-Tafel, die auf die bevorstehende Sperrung hinweise.

Die Sanierung von verschiedenen Schadstellen im weiteren Verlauf der Bundesstraße bis Telgte werden in Nachtschichten ausgeführt, um den Berufsverkehr möglichst nicht zu beeinträchtigen.

Zwischen 15. und 20. September werden dann in Telgte auf dem Abschnitt vom Baßfeld bis zur Günter-Grass-Brücke (Umflutbrücke) zahlreiche Schadstellen saniert. „Bei der Koordinierung der unterschiedlichen Baumaßnahmen um Telgte ergibt sich für diese Arbeiten ein gutes Zeitfenster nach der Kirmes“, schreibt Straßen NRW. Die Behörde werde die dann bereits eingerichtete Vollsperrung verlängern, so dass auch die Bereiche zwischen Steenpoate und „Mühle am Emstor“ saniert werden können.

Auf diesem Streckenabschnitt werde eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Bahnübergang eingerichtet. Anliegerverkehr zum Rathaus werde über die Steinstraße und den Lappenbrink geführt. Die Zahnarztpraxis sowie das Jugendzentrum in der „Mühle am Emstor“ sind nach der Kirmes nur aus Richtung Westbeverner Straße zu erreichen. Der Anliegerverkehr werde durch die Baustelle geführt.

Anschließend seien laut Straßen NRW noch Arbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am Orkotten-Kreisel in Richtung Wolbeck geplant. „Aktuell laufen noch Abstimmungen über den Zeitpunkt der Durchführung, da noch Arbeiten der Stadt im Bereich des Münstertores mit deutlichen Verkehrsbehinderungen durchgeführt werden“, heißt es weiter. Sobald die genauen Termine zum Baustart festlägen, werde Straßen NRW rechtzeitig informieren.