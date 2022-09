Die „Ruhe vor dem Sturm“ genießen

Am heutigen Dienstag ist in Telgte der Mariä-Geburts-Markt, der auf eine rund 390-jährige Tradition zurückblicken kann.

Dieter Burlage genießt die „Ruhe vor dem Sturm“, wie er es nennt. Denn der Münsteraner ist an diesem Dienstagmorgen einer der frühen Besucher des Mariä-Geburts-Marktes. Ganz bewusst hat sich der Rentner früh auf dem Bett gequält, denn dann sind die Gänge auf dem Krammarkt noch leer und die Auswahl groß.

Seit 37 Jahren ist Burlage jährlich auf dem Markt. Der Pferdehandel interessiert ihn, zudem kauft er sich immer eine Neuheit, die Händler anpreisen. „Mal ist es eine neue Autopolitur oder etwas für den Haushalt“, sagt er.

Noch vor Jahren, so erinnert er sich, waren die Besucher deutlich früher. „Mittlerweile frühstücken sie erst ausgiebig, um sich dann auf den Weg zu machen“, sagt er.

Dann drängt bei ihm die Zeit, und er zieht weiter. Denn: „Es gibt noch so viel zu sehen.“

Das ist in der Tat so, denn der Mariä-Geburts-Markt ist vielfältig. Pferdehandel mit Handschlag, viele Krammarktstände, eine große Landmaschinenausstellung und die Kirmes sowie das Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Gustav Rau Westbevern sind die wichtigsten Highlights. Tausende Besucher von nah und fern werden heute zu dem Ereignis erwartet. In Telgte ist an den Markttagen jeweils Volksfeststimmung.

Der Mariä-Geburts-Markt kann in seiner heutigen Form auf eine über 390 Jahre alte Tradition zurückblicken. Mit dabei war schon ziemlich früh das „fahrende Volk“, bestehend aus Spielleuten, Gauklern, Artisten und „Schaustellungen aller Art“. Der Markt erfreute sich offenbar steigender Beliebtheit, was dazu führte, dass bereits 1616 der Telgter Rat „Frembde Garkuchen“, in denen „Fleisch verspeisset wird“ als lästige Konkurrenz ansah, da sie den eingesessenen Gewerbetreibenden „Abbruch der Bürgernahrung“ einbrachten.