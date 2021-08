Die Schätze der Emsauen genießen

Raus in die Emsauen könnte es für Fahrradfans am 29. August (Sonntag) heißen – dann nämlich bieten Münsterland-Safaris und die Nabu-Naturschutzstation Münsterland eine spannende Fahrradtour durch die Natur an.

So schön kann die Natur in den Emsauen sein: Mit einer Fahrradtour von Münsterland-Safaris in Kooperation mit der Nabu-Naturschutzstation geht es zu den „Schätzen der Emsauen“.

Einfach einmal eintauchen in die Schätze der Natur und diese ganz bewusst wahrnehmen. Diese Chance haben Interessierte im Rahmen einer Fahrrad-tour.

„Die Schätze der Emsauen“ ist eine abwechslungsreiche Fahrradtour mit Udo Wellerdieck, die am Sonntag (29. August) von Münsterland-Safaris in Kooperation mit der Nabu-Naturschutzstation Münsterland angeboten wird.

Mit dem Rad begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Tour auf eine etwa 40 Kilometer lange Rundreise durch die wunderschönen Emsauen.

Vorbei an Wildpferdeweiden

Die Route führt über den Waldfriedhof Lauheide und die Klatenberge zu den Wildpferdeweiden an der Ems und schließlich zu den Mühlen an der Werse. Neben viel modernem Naturschutz gibt es hier auch zahlreiche kulturhistorisch interessante Orte. In Telgte und in Handorf wird jeweils eine kulinarische Pause eingelegt.

Die Radtour startet um 10 Uhr an der Pleistermühle, Pleistermühlenweg 196, 48157 Münster. Sie dauert bis etwa 18 Uhr und kostet zehn Euro pro Person ohne Verpflegung. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich bei Udo Wellerdieck, 02 51/ 39 50 79 28 oder 01 51/ 51 56 3638 sowie unter der E-Mail udo.wellerdieck@gmx.de.

Wegen der sich möglicherweise noch verändernden Coronaregeln können nur getestete, geimpfte und genesene Personen an dieser Veranstaltung teilnehmen, so der Hinweis der Veranstalter. Die Teilnehmenden werden darum gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz bereitzuhalten.

Weitere Informationen über die Nabu-Naturschutzstation Münsterland und über Münsterland-Safaris sind auch erhältlich im Internet.