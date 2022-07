Die schönsten Picknickplätze

Draußen in der Natur unterwegs sein und ein gemütliches Picknick unter freiem Himmel genießen: Das ist ein beliebtes Sommervergnügen. Tourismus + Kultur hat jetzt einen neuen Flyer aufgelegt, auf dem die besten 20 Picknickplätze in Telgte und Westbevern verzeichnet sind. Die Plätze liegen zum Teil idyllisch am Emsufer, in der Klatenberger Heide, mit Sicht auf ursprüngliche Weidelandschaft, oder an ruhigen Feldwegen. Ob sie überdacht sind oder nicht, ist ebenfalls dort vermerkt.

Dazu gibt’s in der kleinen Broschüre Informationen zu Kanupicknicktouren, die man buchen kann. Auf das Thema „No Waste“ sowie auf Achtsamkeit wird verwiesen. Und man erfährt einiges über die Historie des Picknicks: So tauchte der Begriff Pique-Nique erstmals Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich auf und im 19. Jahrhundert kamen die klassischen Picknickkörbe in Großbritannien in Mode.

Ab sofort liegt der Flyer bei Tourismus + Kultur an der Kapellenstraße 2 aus. Weitere Informationen und den Flyer zum Herunterladen finden Interessierte auch auf der Homepage www.telgte.de.

Auch im Veranstaltungskalender der Stadt Telgte taucht das Thema „Picknick“ auf. So war das Familien-Ballon-Picknick auf der Planwiese vor einigen Wochen ein voller Erfolg. Am 20. August und 3. September finden die beiden Ohrenschmaus-Konzerte in Westbevern (ausverkauft) und Telgte statt, bei denen draußen geschmaust und dabei gleichzeitig der Musik gelauscht werden kann. Außerdem ist im Winter ein Glühweinpicknick geplant.

Weitere Informationen: Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2,

0 25 04/ 69 01 00, tourismus@telgte.de.