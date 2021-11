Die Schüler lernen: Flucht ist real und ganz nah

In welchem Zusammenhang stehen Handys mit „Menschen auf der Flucht“? Diese und weitere Fragen beantwortet eine Ausstzellung im „Missio-Truck“, der nun in Telgte Station machte.

Was es heißt, alles zurückzulassen und zu fliehen, das können die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums sowie Jugendliche, die sich auf die Firmung vorbereiten, nun etwas besser nachempfinden. In den vergangenen Tagen machte der „Missio-Truck“ des internationalen katholischen Hilfswerks auf dem Schulhof Station. In Kleingruppen durchliefen rund 300 Schüler der Jahrgangsstufe neun, zehn, Q1 und Q2 sowie Messdiener und Firmlinge der Pfarrei St. Marien die mobile Ausstellung zum Thema „Menschen auf der Flucht“.

Manuela Vosen vom Team des „Missio-Trucks“ zeigte laut einer Pressemitteilung des Bistums Münster eine große Afrika-Landkarte: „Ihr reist gleich in die Demokratische Republik Kongo. Der Rohstoff Coltan, der in allen technischen Geräten steckt und auch für die Herstellung von Handys benötigt wird, wird dort abgebaut.“ Das Erz sei auf von Rebellen kontrolliertem Land zu finden, diese finanzieren von den Einnahmen Waffen. Die Minen seien umkämpft, ganze Dörfer würden niedergemacht und Menschen mit Gewalt vertrieben. „Viele Menschen fliehen, um ihr Leben zu retten“, verdeutlicht Manuela Vosen und vertiefte mit den Schülern den Zusammenhang zwischen Handys und Flucht.

Identität von Flüchtlingen angenommen

Per QR-Code nahmen die Schüler im Truck die Identität junger Flüchtlinge an. In der Kapelle im Ost-Kongo mussten sie vor bewaffneten Milizen flüchten, sich entscheiden, welche Gegenstände sie auf die Flucht mitnehmen wollen.

Auch wie kirchliche Partner in den betroffenen Regionen und wie sie selbst helfen können, erfuhren die Jugendlichen in der Ausstellung. „Wir haben ein Bild von den Fluchtbedingungen bekommen, wie ein Schulbuch sie niemals hätte vermitteln können“, sagte Jannis Post nach seinem Besuch in der interaktiven Ausstellung. Die Entstehung, Brutalität und Aktualität des Konflikts sei deutlich geworden.

„Besonders überrascht hat mich die Gewaltbereitschaft der Menschen, die mit verstörenden Mitteln unter den Einheimischen Angst und Schrecken verbreiten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen“, zeigte sich der Firmling erschüttert. Dem schloss sich Erik Börding an. Der Messdienerleiter ist froh, den „Missio-Truck“ besucht zu haben: „Das ist ein echt tolles Projekt, um etwas über den Kongo und die Rohstoffe zu erfahren“, sagte er. Dennoch: „Dass dann doch so viel in unseren Handys landet, hätte ich nicht gedacht.“

Lernort direkt vor der Schultür

Mechthild Rövekamp-Zur­hove freute sich, dass der Truck im Telgter Schulzentrum Halt gemacht hat. „Damit hatten wir einen außerschulischen Lernort direkt vor der Schultür“, lobte die Schulleiterin des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums. Sekundarschuldirektor Steffen Möller weiß, dass das Schicksal vieler Flüchtlinge oft weit entfernt vom Alltag der meisten Jugendlichen in Deutschland ist. „Aber Flucht ist real und ganz nah“, sagte er. Die Inhalte der Ausstellung seien zudem auch im Hinblick auf Fragen der Nachhaltigkeit und Flucht hochaktuell.