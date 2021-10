Die unbekannte Wallfahrtskirche

Wer hat sich die Kirchenfenster schon genauer angesehen, wer kennt die Schöne Madonna, wo stand die Kanzel, von der aus Predigten gehalten wurden, was hat es mit den Apostelfiguren im Chor auf sich, wo gab es Gräber in der Kirche, und wofür stehen die Votivtafeln der Wallfahrer? Die Wallfahrtsgilde lädt alle Interessierten am Sonntag (10. Oktober) um 16 Uhr ein, unter der Leitung von Hans-Georg Große Jäger bekannte und unbekannte Details in der Propsteikirche zu entdecken.