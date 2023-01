Die weibliche Energie stärken

Am 4. Februar von 10 bis 14.30 Uhr sowie am 5. Februar von 10 bis 13 Uhr bietet die VHS einen Wochenend-Workshop „Qi Gong“ an.

In China gab es nach Angaben der Volkshochschule schon immer eine Qi-Gong-Form, die speziell die weiblichen Aspekte in den Vordergrund stelle. „Dieses spezielle Qi Gong für Frauen stärkt die weibliche Energie und kann heilsame Veränderungen bewirken. So können wir aus der Quelle der weiblichen Kraft, Wohlbefinden schöpfen und unsere Gesundheit verbessern“, heißt es in einer Mitteilung der VHS.

Die im Kurs angebotenen Übungen und Meditationen könnten die Energien in den „Fünf Wandlungsphasen“ der Frau harmonisieren und ausgleichen. Einzelne Qi Gong-Übungen wirken nach Angaben der Kursleitung harmonisierend auf den Becken-, Bauch- und Brustbereich und förderten die Geschmeidigkeit der Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke. Ebenso könnten die Übungen das Wohlgefühl fördern und die eigene Gesundheit stärken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldungen sind bis 30. Januar bei der VHS im Treffpunkt Telgte oder unter www.vhs-warendorf.de möglich.