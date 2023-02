Die WG führt in den Wahnsinn

„Vorhang auf!“ heißt es vom 21. bis zum 26. März gleich fünf Mal für die Mitglieder der Theatergruppe der Frauengemeinschaft Westbevern. Ein wahrer Theater-Marathon, für den sich die Frauen in den laufenden Proben intensiv vorbereiten. Schließlich muss bis zur Premiere alles sitzen, damit der Funke zum Publikum gleich überspringt.

Plattdeutsche Komödie

„WG-Wahnsinn“ lautet der Titel der plattdeutschen Komödie in einem Akt von Claudia Gysel. Mit diesem neuen Stück stehen Hedwig Göttker, Christel Demmer, Conny Kortenjann, Anni Hülsmann, Margret Meier, Liesel Hoffschulte und Irmgard Pelster in dieser Saison auf der Bühne. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder loslegen und unserem viel geliebten Hobby nachgehen können“, sagt Liesel Hoffschulte.

Für alle Teilnehmerinnen ist es wichtig, die plattdeutsche Sprache und damit auch das Brauchtum zu pflegen. Das bringt die Theatergruppe bei ihren Auftritten verständlich für alle Besucher herüber. Und die kommen aus Westbevern − aber auch aus Telgte und Ostbevern.

Heiterkeit auf der ganzen Linie

Der Inhalt der Komödie in einer Kurzfassung − ohne dabei nähere Details preiszugeben − verspricht Heiterkeit auf der ganzen Linie: Lilo, Evi und Franz, alle drei nicht mehr ganz jung, teilen sich seit Jahren eine WG, sind beste Freude und haben alle mit dem jeweils anderen Geschlecht nicht wirklich Glück. Sie spielen seit Jahren gemeinsam Lotto mit genauso wenig Erfolg.

Zehn Millionen im Lotto

Doch dann schlägt das Glück zu: Zehn Millionen im Lotto und unerwartet eine fette Erbschaft. Da aber beide Glücksfälle auf unglückselige Weise miteinander verknüpft sind, verhalten sich die WG-Bewohner plötzlich alle etwas seltsam ...

Tickets kosten sechs Euro

Auf Trubel und Heiterkeit darf sich am 21., 23., 24. und 25. März um 19 Uhr und am 26. März um 16 Uhr im Pfarrheim in Westbevern die ganze Gemeinde freuen. Da die Veranstaltungen stets auf großes Interesse stoßen, ist der Vorverkauf – Preis: sechs Euro – zu empfehlen. Karten sind ab sofort im Schuhgeschäft Gudrun Nosthoff (an der Kirche in Westbevern) erhältlich.

Die Theatergruppe kann sich auch auf Helfer verlassen, die die für die Aufführung notwendigen Materialien wie Stühle, Tische, Sofa Schrank und weitere Utensilien heranschaffen und beim Aufbau helfen.

Übrigens: Die notwendigen Kostüme entwerfen und fertigen die Westbevernerinnen selbst.