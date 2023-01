Diebe auf frischer Tat ertappt

Altkleidercontainer am Orkotten

Polizisten haben am Dienstag gegen 22.45 Uhr zwei Frauen bei einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt. Die Beamten entdeckten bei ihrer Streifenwagenfahrt die beiden 31 und 20 Jahre alten Frauen aus Telgte an einem Altkleidercontainer am Orkotten. Vor den beiden Telgterinnen lagen diverse Kleidungsstücke und Säcke, die vermutlich aus dem Container stammten und von ihnen durchwühlt wurden. Als die Telgterinnen die Polizisten sahen, versuchten sie zu flüchten, konnten durch die Beamten aber daran gehindert werden.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.