Dienstleister für die Waldbauern

Ein Förster lebt am idyllisch Waldrand in seinem Forsthaus und ist den ganzen Tag mit dem Hund an der Leine und der Waffe auf dem Rücken in seinem Revier unterwegs. So wie es einst Förster Martin Rombach 25 Jahre lang in der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“ tat.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet