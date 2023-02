Digitales Angebot wird ausgebaut

Ein zentrales Angebot ist dabei nach Angaben der Verantwortlichen die kostenfreie Vortragsserie „vhs.wissen live“! Die Volkshochschule ist wieder Partner dieses Formates, bei dem Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital per Livescreen angeboten werden. Informationen zu diesem Vortragsangebot bekommen Interessierte direkt über den Link „VHS digital!“ auf der Startseite der Homepage der Volkshochschule. Eine vorherige Onlineanmeldung ist notwendig.

In einem Online-Vortrag am Mittwoch (8. Februar) wird Dr. Veronika Settele in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr das Thema „Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland, 1945-1990“ in den Blick nehmen.

Erinnerungen an einen Stall von 1990

Im Stall von 1990 erinnerte wenig an das dortige Geschehen 40 Jahre zuvor. Neue Tiere produzierten die begehrtesten Lebensmittel der Konsumgesellschaft, Fleisch, Milch und Eier, so günstig wie noch nie. Gleichzeitig verschwanden sie hinter den Kulissen des gesellschaftlichen Lebens, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule zu dieser Veranstaltung.

In beiden deutschen Staaten sahen Agrarpolitik, Tierzucht, Tiermedizin, Agrarwissenschaft und die Bauern und Bäuerinnen vor Ort in einer Rationalisierung der Tierhaltung die vielversprechendste Möglichkeit, Anschluss an die Entwicklungen der Wohlstandsgesellschaft zu halten. Veronika Settele untersucht die Entwicklung der industrialisierten Massentierhaltung und zeigt dabei zugleich, warum sie trotz ihrer enormen ökonomischen Erfolge seit den 1970er-Jahren Gegenstand einer kritischen Diskussion wurde.

Veronika Settele ist Historikerin an der Universität Bremen. Sie wurde 2020 von der Volkswagen-Stiftung für die beste wissenschaftliche Nachwuchspublikation ausgezeichnet. „Inflation und Globalisierung – von 1850 bis heute“ ist die nächste Veranstaltung in der Reihe überschrieben, die am 12. Februar stattfindet. Referent ist Harold James, Professor für Geschichte und internationale Politik an der Universität Princeton. Er zählt nach Angaben der Organisatoren der VHS weltweit zu den renommiertesten Wirtschaftshistorikern der Gegenwart. Weitere Angebote unter https://www.vhs-warendorf.de/projekte/vhs-digital/vhswissen-live.html.