Diskussion um angemessene Reaktion

Der Fördervereins Stupino-Telgte steckte bei seiner Jahreshauptversammlung in einem Dilemma: Es wurde nach einem Ausweg gesucht, wie zum russischen Angriffskrieg klar Stellung bezogen werden kann, ohne die freundschaftlichen Beziehungen zur Partnerstadt zu zerstören.

Wie kann man von offizieller Seite angemessen und klar Stellung beziehend auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagieren und trotzdem nicht die Tür für freundschaftliche Begegnungen nach der Beendigung der Gewalt zuschlagen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Stupino-Telgte.

Denn einerseits zeigten sich die Anwesenden allesamt tief bestürzt über den Krieg und die Gewalt, andererseits sind über die mehr als 25 Jahre der Partnerschaft viele Freundschaften entstanden, die weitergepflegt werden sollen.

Die grundlegende Frage hatte Dr. Rüdiger Robert aufgeworfen. Er sah ein in der Sache klar Stellung beziehendes Schreiben, das zugleich aber den Völkerverständigungsgedanken und die freundschaftlichen Aspekte der Partnerschaft betone, als notwendig an. Von Förderverein zu Förderverein sollte das erfolgen.

Klaus Beck verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Partnerschaft eine Sache der Städte sei und daher seiner Meinung nach eher die Kommune der richtige Briefabsender sei. Der Ehrenvorsitzende sprach angesichts der aktuellen Situation von einer für beide Fördervereine schlimmen Zeit und er befürchtete, dass längerfristig politisch eine Zeit des kalten Krieges wieder einziehen werde. Umso wichtiger sei daher der Grundgedanke des Vereins, die Völkerverständigung.

Mehrheitlich sprachen sich die Anwesenden für einen Brief von Förderverein zu Förderverein aus.

In ihrer Begrüßung hatte die Vorsitzende Dr. Irina Krasnova die russische Aggression aufs Schärfste verurteilt, zugleich aber ebenfalls den Gedanken der Völkerverständigung betont. In persönlichen Gesprächen mit russischen Freunden und Bekannten habe sie in den vergangenen Wochen immer wieder die Ablehnung des Krieges und Putins verspürt, gleichwohl würden solche Aussagen aus Angst vor Repressalien nur sehr persönlich und verklausuliert geäußert. Auch wenn aktuell die Städtepartnerschaft auf Eis liege, betonte sie, dass die Freundschaft nach der Beendigung des Krieges umso wichtiger sei.

Einige Veränderungen gab es anschließend bei den Wahlen. Natascha und Christian Ueding sowie Olga Dönmezer und Dr. Helmut Mersmann hatten im Vorfeld angekündigt, nicht erneut zur Verfügung zu stehen. Einstimmigkeit gab es danach bei den Neuwahlen. Dr. Irina Krasnova bleibt Vorsitzende, ihr Stellvertreter ist Hubert Huesmann. Michael Böckenholt wurde für Dr. Helmut Mersmann, der wegen seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt wurde, zum neuen Kassierer gewählt. Sein Bruder Alfred Böckenholt wird zukünftig als Schriftführer tätig sein. Als Beisitzer gehören Waldemar Repp, Gaby Fartmann, André Jannemann und Dr. Helen Rothenbächer dem Gremium an.