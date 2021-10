Diskussionen um Marktplatz-Bestuhlung in Telgte

Der Marktplatz ist nicht nur bei Telgtern, sondern auch bei vielen auswärtigen Besuchern sehr beliebt. Dr. Thomas Müller fordert in einem Bürgerantrag an den Rat ein einheitliches Mobiliar für die gute Stube.

Telgtes gute Stube – der Marktplatz – hat nach Ansicht von Dr. Thomas Müller an Gestaltungsqualität verloren. Biertische zur Bewirtung von Gästen, die zudem auf dem Areal gelagert wurden, waren und sind dem Telgter ein Dorn im Auge. Insofern hat der Anwohner einen Bürgerantrag an den Rat gestellt, in dem er eine Änderung der Gestaltungssatzung vorschlägt.