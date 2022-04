DLRG-Senioren schwelgen in Erinnerungen

Treffen am Bootshaus

Zum ersten Seniorentreffen der DLRG-Ortsgruppe Telgte hatten Heike Scheffler und Karin Kretzer rund 110 Mitglieder im Alter ab 55 Jahren eingeladen. 26 angemeldete Senioren konnte der erste Vorsitzende Franz-Josef Kretzer schließlich begrüßen. Grundsätzliches Interesse an einer solchen Veranstaltung hatten zehn weitere Mitglieder bekundet, teilt die DLRG mit. Bei Kaffee, Tee und Kuchen herrschte eine gute Stimmung. In kürzester Zeit schwelgten alle in alten Erinnerungen und führten angeregte Gespräche. Es ergaben sich Ideen für zukünftige Aktivitäten. Eine Wiederholung einer solchen Veranstaltung wurde gewünscht.