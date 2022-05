DLRG und Gymnasium kooperieren

Zur Förderung des sicheren Schwimmens arbeiten die DLRG Telgte und das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium eng zusammen. Das Ziel des Projektes ist der Erwerb der weiterführenden Schwimmabzeichen, damit jeder Teilnehmende am Ende sicher im Wasser unterwegs ist.

Zur Förderung des sicheren Schwimmens arbeiten die DLRG Telgte und das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium eng zusammen. Das Ziel des Projektes ist der Erwerb der weiterführenden Schwimmabzeichen, damit jeder Teilnehmende am Ende sicher im Wasser unterwegs ist. Darüber freuen sich nicht nur die Schüler, sondern auch Thomas Schwaack (r., DLRG), Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove, Reiner Banse (DLRG) und Sportlehrer Steffen Achtelik (l.).

Nach Ansicht vieler Experten ist die Corona-Pandemie mit dafür verantwortlich, dass viele jüngere Kinder nicht schwimmen, da entsprechende Kurse nicht stattfinden konnten. Dabei habe das Schwimmen eine elementare Bedeutung: Erst mit den Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold werde wirklich nachgewiesen, dass man im Wasser sicher unterwegs sei.

Am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium ist Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove daher jetzt mit der DLRG Telgte eine Kooperation eingegangen, nachdem die „Erprobungsphase“ erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Kooperation eingegangen

„Die Kooperation mit dem Gymnasium ist nur durch das Schwimmbad und Zeiten möglich, die wir zusätzlich am Stützpunkt in Everswinkel erhalten haben“, betont Thomas Schwaack, Leiter Schwimmen bei der DLRG.

Etwa 30 Schülerinnen und Schüler aus den fünften und sechsten Jahrgangsklassen seien zum Schuljahresbeginn noch keine sicheren Schwimmer, so die lokalen Fachleute. Ihnen fehlte das Schwimmabzeichen Bronze. Das haben jetzt 21 Mädchen und Jungen erworben. Mit Mitschülern aus dem sechsten Jahrgang erwarben bis zu den Osterferien sogar 29 Gymnasiasten das Schwimmabzeichen Silber.

Nach Aussage von Thomas Schwaack werde es mit zunehmendem Alter der Kinder immer schwieriger, Kurse mit Gleichaltrigen zusammenzustellen. „Damit diese Kinder nicht abgehängt und nicht dauerhaft von der Teilnahme an Veranstaltungen am, im und auf dem Wasser ausgeschlossen werden, ist es wichtig, die Kulturtechnik des Schwimmens sicher zu beherrschen.“

Sicherheit am, im und auf dem Wasser

Die Schulleitung des Gymnasiums sei daher glücklich, dass sie mit ihrem Sportlehrer Steffen Achtelik einen Schwimmlehrer in ihren Reihen habe, hieß es weiter. Er koordiniert die Kooperation, setzt sich nicht nur für die Schwimmfähigkeit von Schülerinnen und Schüler ein, sondern hat auch Lehrerinnen und Lehrer zur Rettungsfähigkeit qualifiziert“, so Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove. Dadurch werde langfristig die Schwimmfähigkeit in Telgte entscheidend gesichert.

Auch der zweite DLRG-Vorsitzende Reiner Banse freut sich über die Kooperation mit dem Gymnasium: „Ich erhoffe mir durch solche Projekte einen Auftrieb für den Schwimm- und Rettungssport und eine noch stärkere Nutzung des Waldschwimmbades durch Kinder- und Jugendliche sowie viele Neubürger.“

Reiner Banse betont zudem, er wolle langfristig auch Angebote für ältere Menschen im Bereich Schwimmsport in den Blick nehmen.

Im neuen Schuljahr werden die Schwimmkurse, die in den Hallenbädern in Everswinkel und Warendorf durchgeführt werden, erneut angeboten.

Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove betonte in diesem Zusammenhang abschließend: „Ich bin der DLRG Telgte dankbar, dass sie mit uns diese Kooperation eingegangen ist. Sie ist für uns bedeutend, und das haben mir auch viele Eltern bestätigt.“