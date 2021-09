Doppelspitze mit Hesse und Döbbeler im Amt bestätigt

„Wir machen die Arbeit gerne, haben ein gutes Team und hoffen darauf, dass wir bald wieder gemeinsam mit allen Mitgliedern die eine oder andere Veranstaltung durchführen können“, stellten Jannik Döbbeler und Jessica Hesse nach ihrer Wiederwahl als Vorsitzende der Landjugend Westbevern – und damit weiterhin Doppelspitze – heraus. Jessica Hesse geht in ihr drittes Jahr als Vorsitzende, Jannik Döbbeler in sein zweites Jahr.

Mit dem Jahresbericht, den Jessica Hesse vortrug, sowie dem soliden Kassenbericht von Lea Hülsmann, deren saubere Buchführung von den Kassenprüfern gelobt wurde, begann die gut besuchte Generalversammlung, die das Interesse an der Landjugend deutlich machte. Das zeigt sich überdies in den Mitgliederzahlen. Allein 16 neue Mitglieder konnten jüngst in die Reihen der KLJB aufgenommen werden. Damit gehören der Gruppe nun 101 Mitglieder an.



Für Jannik Döbbeler und Jessica Hesse ist auch weiterhin ein ausgewogenes und attraktives Programm ein wichtiges Anliegen: „Gerne nehmen wir Vorschläge zur Programmgestaltung auf – insbesondere auch von den Neulingen.“ Coronabedingt konnten Veranstaltungen kaum durchgeführt werden, die sonst das Jahresprogramm ausfüllen. „Wir hoffen darauf, dass die eine oder andere Aktivität, die wir gerne noch in 2021 durchführen möchten, auch stattfinden kann. Im Vorstand werden wir das besprechen und könnten das dann auch schnell umsetzen“, so Jannik Döbbeler. Er setzt dabei weiterhin auf die intensive Mitarbeit der Mitglieder.

Bei den anstehenden Wahlen zum Vorstand zeigte sich das Interesse an einer Mitarbeit im verantwortlichem Gremium. Neben Jannik Döbbeler und Jessica Hesse (Doppelspitze) und Lars Tippkötter (erster Kassierer), die auf der Zusammenkunft direkt gewählt wurden, gehören der neuen Vorstandsmannschaft Mira Karrengarn, Katharina Niemann, Lea Hülsmann, Tibor Ackermann, Teresa Plewe, Nils Hahn, Alexander Lüttecke sowie Andre Hemker und Tim Wewelkamp an. Ihre Tätigkeitsbereiche werden anlässlich der konstituierenden Sitzung des neuen Vorstandes festgelegt. Dank galt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Carolin Brockmann und Lisa König für ihre geleistete Tätigkeit. Sie haben das Amt als Kassenprüfer übernommen.