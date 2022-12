Dr. Anna Arizzi Rusche löst Brigitte Klausmeier ab

Dr. Anna Arizzi Rusche ist neue Vorsitzende des Verwaltungsrates und der Gesellschafterversammlung der Religio GmbH und ist damit Nachfolgerin von Brigitte Klausmeier, die fünf Jahre an der Spitze der Gremien gestanden hatte. Arizzi Rusche ist derzeit Leiterin des Kreisgesundheitsamtes und wird im Kreishaus am 1. Januar 2023 neue Sozial- und Gesundheitsdezernentin, wobei sie auch hier Brigitte Klausmeier beerbt, die nach 44 Dienstjahren in Ruhestand geht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet