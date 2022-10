Drei Personen nach Unfall leicht verletzt

Mehrere Personen sind am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Einsteinstraße/Von-Siemens-Straße/Daimlerstraße leicht verletzt worden. Die Fahrerin eines VW T-Cross stand auf der Daimstraße und wartete. Ein 76-jähriger Polofahrer war auf der Von-Siemens-Straße vom Orkotten kommend unterwegs. Plötzlich startete die 78-jährige T-Cross-Fahrerin und rammte den Polo. Beide Wagen blieben in der Einmündung der Einsteinstraße stehen. Ein dort wartender 36-jähriger Radfahrer wurde von dem T-Cross getroffen, landete in den Büschen und verletzte sich leicht. Leicht verletzt wurden nach Polizeiangaben auch die Insassen der Pkw.