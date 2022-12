Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der B 51 verletzt worden.

Auf der B 51 in Telgte

Drei Verletzte forderte ein Auffahrunfall am Dienstagmorgen um 7.25 Uhr auf der B 51 in Telgte in Höhe der Zufahrt „Maria Rast“.

Eine 52-Jährige befuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Pkw die B 51. Die Telgterin wollte in Höhe der Zufahrt abbiegen und musste aufgrund des Verkehrs anhalten. Das erkannte ein 24-jähriger Autofahrer aus Alverskirchen zu spät und fuhr auf das Auto der 52-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie ein 16-jähriger Telgter, der als Beifahrer im Fahrzeug des 24-Jährigen saß, leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in Krankenhäuser.

Die B 51 war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, heißt es im Polizeibericht weiter. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.