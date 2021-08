35 Kinder freuten sich auf dem Brinker Platz über ein dreifaches Spiel- und Kreativangebot. Bemalen von Steinen mit Hilai Khemiri von der Malschule „beverdesign“, Flechten von Freundschaftsbändern und Luftballonformen mit Kirsten Gaß sowie das Kistenrutschen unter der Leitung von Manuel Dange sorgten für reichlich Abwechslung bei der Sommerferienaktion des Westbeverner Krink.

Jedes der Angebote für die Jungen und Mädchen wurde von den jungen Teilnehmern gerne angenommen. Sehr zur Freude von Melanie Haberecht, Mitglied im Vorstand des Krink und Ideengeberin der zwölf Aktionen, die im Juli und August angeboten wurden. „Dass alles reibungslos geklappt hat und der Zuspruch bei den Ferienangeboten so groß war, verdanken wir den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und den Mitarbeitern der Firmen, die sich bereiterklärt haben, die jeweiligen Aktivitäten zu begleiten“, so Haberecht.

Und beim Blick nach vorne war ihr schon zu entlocken, dass Aktionen bei passender Gelegenheit wiederholbar seien. „Viele Helfer, die bei dieser ersten größeren Sommerferienaktion mitgemacht haben, haben auch schon signalisiert, dass sie bei der nächsten Ausgabe wieder dabei sind.“

„Für die Kinder ist es etwas Schönes, eigene Ideen zu verwirklichen, was sie beim Steine bemalen auch umsetzen konnten“, hob Hilai Khemiri hervor. Zusammen mit ihren Helferinnen wies die Grafikerin die Jungen und Mädchen, die sich neu eingefunden hatten, in die Maltechnik ein. Zahlreiche Kinder nutzten bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit, mit verschiedenen Farbtönen, bildlich das umzusetzen, was sie sich vorgenommen hatten.

Die Begeisterung war auch beim Kistenrutschen unter der Leitung von Manuel Dange sehr groß. Es bildeten sich die ganze Zeit lange Schlangen vor dem Aufstieg auf die Plattform der Rutsche, von wo aus es in einer Kiste mit ordentlichem Tempo die aufgebaute Bahn herunterging. Ausgelegte Holzplatten bremsten im Auslauf. „Um die 20 Mal war das eine oder andere Kind mit der Kiste hier oben am Start und bekam ein kleinen Schubs vor der Abfahrt“, berichtete Manuel Dange. „Das macht richtig Spaß“, meinte ein siebenjähriges Mädchen, dessen Freude nicht zu übersehen war.

Kirsten Gaß hatte ihr Angebot neben dem Flechten von Freundschaftsbändern um das Formen von Luftballonfiguren erweitert. Die Neugier und das Echo waren groß, viele wollten dabei sein.

Der Krink hielt für alle Teilnehmer erneut Süßigkeiten bereit.