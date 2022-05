Dreijährige Regentenzeit endet

„Die Vorfreude ist riesig“, sagt Michael Büscher. Der neue Vorsitzende der Schützengilde Raestrup meint damit die Vorfreude auf das Schützenfest, das vom 26. bis zum 28. Mai wieder für Spannung, Spaß und gute Unterhaltung sorgen soll. Denn nach zwei Jahren Corona-Pause fiebern die Mitglieder dem Ereignis wieder regelrecht entgegen. Dann sollen auch die Nachfolger von Jan Brokamp und Helena Geisthoff ermittelt werden, die coronabedingt seit quasi drei Jahren an der Spitze der Schützengilde stehen.

Der Haupttag

Haupttag des Schützenfestes ist nach alter Tradition der Christi-Himmelfahrt-Tag. Um 8.30 Uhr ist das Antreten am Vereinslokal Büscher, bevor es um 9 Uhr zum gemeinsamen Gottesdienst in die nahe Kraftfahrerkapelle geht. Danach beginnt gegen 10 Uhr das Frühstück in der Festhalle, an das sich der Frühschoppen anschließt.

Auf 13.30 Uhr ist das Antreten der Ehrengarde und der Fahnenabordnungen auf dem Hof von Frank Mönnigmann zum Abholen der Fahnen terminiert. Begleitet werden die Aktiven dabei vom Spielmannszug. Um 13.45 Uhr ist der Abmarsch zur Kraftfahrerkapelle, wo um 13.50 Uhr das Treffen aller Schützenbrüder ist.

Ab 14 Uhr ist dort wieder einiges los. Dazu gehört das Antreten der gesamten Schützengilde, die Begrüßung der Mitglieder und Gäste durch den Vorsitzenden sowie die Mitglieder- und Totenehrungen. Danach steht der Abmarsch zum Schützenplatz auf dem Programm, wo das Königsschießen beginnt.

Dieses ist eingebettet in ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Pokalschießen, Verlosung, Kinderbelustigung und Kaffeetrinken. Zudem sorgen der Spielmannszug St. Georg Müssingen und der Vadruper Fanfarenzug für die musikalische Untermalung der Feier. Nach der Ermittlung des neuen Königs findet ein gemütlicher Ausklang in der Schützenhalle statt.

Prinzenschießen und Biwakabend

Am Freitag (27. Mai) geht es um 17.30 Uhr mit dem Programm weiter. Dann ist das Treffen der Ehrengarde auf dem Hof Rottmann. Um 18 Uhr beginnen das Prinzenschießen sowie der Biwak­abend für alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins.

Beschlossen wird der Veranstaltungsreigen am Samstag (28. Mai) um 19 Uhr mit dem Treffen und Antreten der Ehrengarde sowie der Throngemeinschaften nebst dem neuen und altem Königspaar im Schützenwald.

Um 19.30 Uhr beginnt der obligatorische Festball mit der Krönung des neuen Königspaares. „Für gute Tanzmusik ist gesorgt“, heißt es in der Einladung der Schützengilde Raestrup.