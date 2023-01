DRK lädt zur Blutspende ein

Telgte

Das Deutsche Rote Kreuz ruft in Westbevern am Freitag (3. Februar) von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende auf. In Telgte finden die nächsten Blutspendeaktionen am Montag (6. Februar) und am Dienstag (7. Februar) jeweils von 16 bis 20 Uhr im DRK-Zentrum.