DRK schließt Testzentrum

Angesichts zurückgehender Zahlen und wegen der immensen Belastung für die Ehrenamtlichen hat sich der DRK-Ortsverein dazu entschlossen, sein Testzentrum im DRK-Haus am Steintor erst einmal zu schließen.

Nach über fünf Monaten hat das DRK sein Testzentrum am Steintor geschlossen.

Angesichts zurückgehender Zahlen und wegen der immensen Belastung für die Ehrenamtlichen hat sich der DRK-Ortsverein dazu entschlossen, sein Testzentrum im DRK-Haus am Steintor erst einmal zu schließen.

„Seit Anfang April war die Einrichtung am Wochenende geöffnet. Es war eines der ersten Zentren in Telgte, und über 6000 Tests wurden durch die ehrenamtlichen Helfer durchgeführt. Insgesamt war das Zentrum über 300 Stunden geöffnet, und so kamen über 1100 Arbeitsstunden für das 26-köpfige Team des Ortsvereins zusammen“, resümiert DRK-Geschäftsführer Christian Gehling.



Besonders hebt Gehling die Leistung des gesamten Teams hervor. „Mein besonderer Dank gilt allen eingesetzten Helfern, die fast ein halbes Jahr den Betrieb des Testzentrum verlässlich und vor allem ehrenamtlich sichergestellt haben.“