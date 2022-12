Duo lässt Politprominenz antanzen

Wenn Onkel Fisch sich ansagt, ist Kabarett vom Feinsten garatntiert. Es wurde aber nicht nur gesungen und getanzt, auch gesprochen, gespottet, gelobt und geschimpft. Riedinger als Regierungssprecher Hebestreit, der sich den ständig wiederkehrenden Fragen nach Waffenlieferungen in die Ukraine hanseatisch kühl widersetzte. Engels als Elon Musk, der einem Bäckermeister klarmachte, wie man lediglich mit Versprechungen und ohne jede Aktivität am Ofen zum Milliardär werden könne.

Finnland diskutierte über die Feierlaune ihrer Premierministerin Sanna Marin. Da war ein Video aufgetaucht, das die 36-jährige Politikerin auf einer Party tanzend zeigte. Ein Aufreger 2022 im hohen Norden Europas, was natürlich eine Steilvorlage war für alle Kabarettisten. Auch für „Onkel Fisch“, das preisgekrönte Duo Adrian Engels und Markus Riedinger, das am Samstagabend im Bürgerhaus den Blick zurück auf das ablaufende Jahr warf.

Es sollte zu einem Höhepunkt eines unterhaltsamen Abends werden. Denn die beiden Bewegungskünstler ließen es sich nicht nehmen, zur passenden Musik die gekonnte Darbietung der Finnin nachzuspielen. Und wo sie gerade mal in Schwung waren, ließen sie die deutsche Politprominenz antanzen. Zum Schießen waren die sparsamen Hüftschwünge des Kanzlers, Habeck als der Unvollendete, Baerbock als hüpfende Waldorf-Schülerin. Auch Lindner, Merz und das Ehepaar Lafontaine/Wagenknecht wurden so imitiert, als stünden sie selbst auf der Bühne.

Adrian Engels hatte Schwerstarbeit zu leisten, als er in der musikalischen Nummer „Hitparade – Neue (alte) deutsche Welle“ sowohl den Part der Go-Go-Girls als auch der jeweiligen Interpreten übernahm. Als Tänzer und Sänger, während Markus Riedinger den Dieter Thomas Heck gab.

Es wurde aber nicht nur gesungen und getanzt, auch gesprochen, gespottet, gelobt und geschimpft. Riedinger als Regierungssprecher Hebestreit, der sich den ständig wiederkehrenden Fragen nach Waffenlieferungen in die Ukraine hanseatisch kühl widersetzte. Engels als Elon Musk, der einem Bäckermeister klarmachte, wie man lediglich mit Versprechungen und ohne jede Aktivität am Ofen zum Milliardär werden könne. Dass Friedrich Merz mit der eigenen Cessna einem Herpes gleicht, der ständig wiederkommt und immer juckt, Olaf Scholz als Merkel-Kopie im Kanzleramt regiert und Volker Wissing ahnungslos wie seine Vorgänger dem Verkehrsministerium vorsteht, alles Momentaufnahmen aus eineinhalb Stunden politischem Kabarett. Es liegt nun mal in der Natur der Sache, dass 2022 vom Krieg in der Ukraine geprägt ist. Aber eine Überfrachtung mit diesem Thema tat der Stimmung im Bürgerhaus nicht gut.

Es ging auch anders. Beispiel Novovax, der Totimpfstoff, der kaum nachgefragt wurde. Die beiden wussten warum, wird das Impfprotein doch in Insektenzellen hergestellt, das den Motten sehr nahe kommt. „Und wer will schon nach der Impfung ständig gegen Lampen fliegen und seine Socken auffressen?“ Beispiel Hamsterkäufe: Da liefen die Herren im schwarzen Anzug zur Höchstform auf, als sie den Ansturm auf Nudeln, Sonnenblumenöl und Weiteres virtuos nachspielten.