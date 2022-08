Durch die Auen nach Ladbergen

Die Sonntagstour der Radwanderer des TV Friesen Telgte führte die Teilnehmer jüngst durch die Emsauen Richtung Ostbevern und von dort über verschlungene Wege zur „Moorschänke“ in Ladbergen, in der das Mittagessen eingenommen wurde. Auf dem Rückweg ging es durch Ostbevern-Brock und Westbevern-Vadrup zurück nach Telgte zur Kaffeepause ins Café Schmitz. Die Strecke von 50 Kilometern wurde ausgearbeitet und geleitet von Gaby Klein und Karl-Heinz Lampferhof. In diesem Zusammenhang weisen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die nächste Sonntagstour nicht am 25. September stattfindet, sondern eine Woche später für den 2. Oktober terminiert ist.