Durchblick für Ehrenamtliche

Ehrenamtliche in Telgte haben ab sofort die Möglichkeit, eine kostenlose Sonnenbrille für ihr Engagement zu bekommen.

Alle Mitwirkenden bringen sich selbst gerne leidenschaftlich für den guten Zweck ein – ab sofort verschenkt das Team von Hilbk & Blome jeden Monat eine Sonnenschutzbrille an Ehrenamtliche in Telgte. (v.l.) Joana Mertens (KarakterKind) Illustration, Roland Hilbk (Augenoptik), Martina Cwojdzinski (Metamerie PR), Sophie Globig (Druck & Mehr) und Sabine Ratuschni (Rupp+Hubrach Brillengläser).

Dass Roland Hilbk und sein Team gerne über ihren Brillenrand als Augenoptiker hinausschauen, zeigen sie einer Pressemitteilung zufolge seit Jahren mit unterschiedlichen Aktionen. Sei es die Autogramm-Spendenaktion für den Wünschewagen, die Brillensammelaktion für „Brillen-ohne-Grenzen“, der Wildwiesenautomat für den Naturnah oder zuletzt die Weihnachtsgeschenkesammlung für die Ukraine. Roland Hilbk engagiert sich leidenschaftlich für den guten Zweck und sieht dabei genau hin. Mit seiner neuesten Aktion rückt der Augenoptikermeister das Telgter Ehrenamt in den Fokus.

„Bei unserem Fun-Run im Rahmen des Citylaufs Telgte dieses Jahr ist uns aufgefallen, wie viele fleißige und gut gelaunte Helferinnen und Helfer sich bei einer solchen Veranstaltung am Streckenrand sowie im Vorfeld einbringen – ohne diese Menschen geht es einfach nicht. Deshalb möchten wir dem Ehrenamt gerne etwas zurückgeben“, betont Hilbk. In Deutschland bringen sich rund 29 Millionen Menschen ehrenamtlich in die Gesellschaft ein.

„Wie viele es in Telgte sind, werden wir durch unsere Aktion hoffentlich bald wissen“, hofft Hilbk. Denn ab sofort verschenkt er einmal pro Monat eine Sonnenschutzbrille an eine ehrenamtlich tätige Person in Telgte. „Diese ist eine kleine Wertschätzung für die ehrenamtliche Tätigkeit und steht gleichzeitig symbolisch als Schutz für das wertvolle Ehrenamt“, erklärt Hilbk.

Jetzt sind die Telgter gefragt: Wer Ehrenamtliche kennt, die sich vor Ort engagieren und eine Sonnenschutzbrille verdient haben, kann die Person mit der Aktionskarte vorschlagen. Aktionskarten sind erhältlich im Ladenlokal an der Münsterstraße 22. Auch online auf www.hilbk-blome-augenoptik.de können Ehrenamtliche vorgeschlagen werden.